Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 artışla 1.326,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 1.326,76 puana yükseldi ve bir önceki kapanışa göre 1,47 puan ve yüzde 0,11 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 azalırken, holding endeksi yüzde 0,14 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 2,24 ile gelir elde ederken, en yüksek gelir yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

Dün önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların gidişatında belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'ndeki işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerine ek olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya sunumu takip edecek.

Yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksinin 1.340 ve 1.360 direnç seviyelerine ve 1.290 puanlık desteğe ulaştığını kaydetti.