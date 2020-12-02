  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 1.326,76 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:18:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 artışla 1.326,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 1.326,76 puana yükseldi ve bir önceki kapanışa göre 1,47 puan ve yüzde 0,11 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 azalırken, holding endeksi yüzde 0,14 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 2,24 ile gelir elde ederken, en yüksek gelir yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

Dün önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların gidişatında belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'ndeki işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerine ek olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya sunumu takip edecek.

Yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksinin 1.340 ve 1.360 direnç seviyelerine ve 1.290 puanlık desteğe ulaştığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi
Gündem

Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki karayollarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdı. Özdemir yolların 5 kat daha iyi olduğunu söyledi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay