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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 1.264,06 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:29:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 4,33 puan ve yüzde 0,34 kazanarak 1,264,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,11 ile bilişim, en yüksek düşüş ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.

Özellikle günün ikinci yarısında artan satışlarla dün düşüşünü hızlandıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalarak 1,259,72 puanla tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna paralel olarak getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanma endişelerini artırdığını ancak teşvik beklentileriyle dünya borsalarında dalgalı bir seyir yaşandığını bildirdi.

Salgın nedeniyle alınması beklenen önlemlerin dün kar satışlarının etkisini artırmada önemli bir faktör olduğunu kaydeden analistler, alınan önlemlerin ekonomide duraksamaya neden olacak bir yapıda olmadığını, dolayısıyla yükseliş eğiliminin arttığını kaydetti. Kasım ayı başından beri sürdürülmektedir.

Analistler, İngiltere ve Euro Bölgesi'ndeki enflasyon ile ABD'de konut başlangıçlarının bugün takip edileceğini, teknik olarak BIST 100 endeksinde 1.225 ve 1.190 seviyelerinin desteğinin 1.300 puanlık direnç konumunda olduğunu belirtti.

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