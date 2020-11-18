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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:00:11 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 1.264,06 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,33 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 1.264,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.

Dün özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşünü hızlandıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puanın tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile dünya borsalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Borsa İstanbul'da, dün kar satışlarının etkisini artırmasında, salgın nedeniyle alınması beklenen tedbirlerin önemli bir etken olduğunu kaydeden analistler, getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa neden olacak bir yapıda olmadığını, bu nedenle kasım başından bu yana devam eden yükseliş eğiliminin korunabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 ve 1.190 seviyelerinin destek 1.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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