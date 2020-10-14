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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.177,09 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:13:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1.177,09 puana yükseldi, 2,39 puan ve yüzde 0,20 yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,33 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla zararı yüzde 2,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları alırken, en yüksek zararı yüzde 0,91 ile yiyecek ve içecek aldı.

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili olumsuz haber akışına paralel olarak satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel ölçekte azalan risk iştahına paralel olarak, günü yüzde 0,31 düşüşle 1,174,70 puanda.

Analistler, Kovid-19 aşısı çalışmaları ve teşvik paketiyle ilgili haber akışının piyasalara yön veren ana faktör olmaya devam ettiğini, ABD'deki jeopolitik gelişmeler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gelişmelerin de gündemin merkezinde yer aldığını belirtti.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle pay ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, ülkede veri gündeminin bugün sakin olduğunu, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de değiştiğini belirtti. Euro Bölgesi'ndeki sanayi üretimi ise yurt dışında takip edilecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda olacağını kaydetti.

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