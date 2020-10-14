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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:01:05 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.177,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,39 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.177,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile gıda içecek oldu.

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı ile küresel çapta azalan risk iştahına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 düşüşle 1.174,70 puandan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışının piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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