Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1.170,54 puana yükselerek 4,84 puan ve yüzde 0,42 yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,43 arttı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 1,96 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Açılışta kaybeden sektör endeksinin olmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi Cuma günü alım trendi izleyen Borsa İstanbul'da günü 1.165,70 puandan yüzde 1,32 değerlenerek kapattı.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve finansal teşviklerle ilgili haber akışının gündemin odağında kaldığını belirterek, yurtdışındaki veri gündeminin bugün sakin olduğunu, ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin geleceğini ifade etti.

ABD, Almanya ve Çin başta olmak üzere yoğun veri gündeminin ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin bu hafta takip edileceğini söyleyen analistler, BIST 100 endeksinin 1.180 puanı aşması halinde 1.200 direnç gelebileceğini söyledi. gündeme gelirken, 1.150 puan destek konumunda olduğu kayıt edilmiş.

cari işlemler hesabının Ağustos ayında 3,9 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması 28,6 milyar dolardı.