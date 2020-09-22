  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.088,91 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:30:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1,88 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.088,91 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,30 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 0,93 ile turizm, yüzde 4,74 ile spor.

Dün Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 düşüşle 1.087,03 puandan kapattı.

Analistler, ekonomiye ilişkin süregelen belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili olumlu haber akışı nedeniyle dünya borsalarının olumsuz bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'daki sunumunun yanı sıra ülkedeki tüketici güven endeksi, Euro bölgesine tüketici güveni ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. konuya ilişkin haber akışının ve jeopolitik gelişmelerin gündem odağında yerini koruduğu.

Analistler, teknik olarak 1085 ve 1.070 direnç seviyelerinin desteklendiğini ve BIST 100 endeksinde destek seviyesinin 1.120 puan olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maske ve mekan denetimle..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı