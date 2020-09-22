Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1,88 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.088,91 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,30 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 0,93 ile turizm, yüzde 4,74 ile spor.

Dün Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 düşüşle 1.087,03 puandan kapattı.

Analistler, ekonomiye ilişkin süregelen belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili olumlu haber akışı nedeniyle dünya borsalarının olumsuz bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'daki sunumunun yanı sıra ülkedeki tüketici güven endeksi, Euro bölgesine tüketici güveni ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. konuya ilişkin haber akışının ve jeopolitik gelişmelerin gündem odağında yerini koruduğu.

Analistler, teknik olarak 1085 ve 1.070 direnç seviyelerinin desteklendiğini ve BIST 100 endeksinde destek seviyesinin 1.120 puan olduğunu belirtti.