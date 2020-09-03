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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.085,88 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:15:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 1,97 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.085,88 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,35 arttı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 2,51 ile spor olurken, en çok metal ana sanayi yüzde 0,41 ile geriledi.

Dün 1.080-1.090 dar bantta dalgalanan BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 düşüşle 1,083,91 puandan kapattı.

Analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere yeni tip koronavirüs tedavisi ve jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışının gündemde kaldığını belirterek, yoğun veri gündeminin bugün ve yarın da yönünü etkileyeceğini ifade etti. 

Ülkede enflasyonun bugün takip edileceğini, dünya çapında açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin yurtdışında takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.120 direnç ve 1.070 puan seviyesinde olduğunu söyledi.

 Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentileri ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e yükseleceği hesaplanıyor.

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