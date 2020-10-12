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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:59:50 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.170,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,84 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.170,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Açılışta kaybettiren sektör endeksinin ise olmadığı görüldü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 1.165,70 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin izleneceğini söyledi.

Bu hafta ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

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