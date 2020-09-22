  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:01:02 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.088,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,88 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.088,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,74 ile spor oldu.

Dün, Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı.

Analistler, dünya borsalarının, ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili olumlu haber akışına rağmen artan vaka sayıları nedeniyle negatif bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Tür..
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı