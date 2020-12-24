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Ekonomi Borsa güne rekorla başladı
Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:02:12 -
Borsa güne rekorla başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak, güne 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.423,88 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile kimya, petrol, plastik, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.417,66 puana taşıdı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa'da ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla yarım gün açık olacak sınırlı sayıdaki borsada, düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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