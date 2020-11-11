Borsa güne rekorla başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da yüzde 0,55 artan BIST 100 endeksi, 1.249,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,87 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak, gördüğü en yüksek seviye olan 1.249,87 puana çıktı. Endeksin gördüğü en yüksek seviye rekoru en son 1.245,37 puanla 22 Ocak'ta kırılmıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün, BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının ardından pay piyasalarında alımların güçlendiğini anımsatarak, özellikle banka ve ulaştırma hisselerinin uzun bir aradan sonra yeniden borsanın lokomotifi olduğunu ve böylece rekorların geldiğini söyledi.

Bugün açılış öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdığını bildiren analistler, bu gelişmenin de bankacılık sektörünü destekleyeceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi, ağustosta 4,6 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23,2 milyar dolar olmuştu.