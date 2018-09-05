THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Borsa güne düşüşle giriş yaptı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 93.100,27 puandan başladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:12
Borsa güne düşüşle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 89,00 puan ve yüzde 0,10 azalışla 93.100,27 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile ticaret oldu. 

Dün, 94.589,11 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,77 değer kaybıyla 93.189,27 puandan tamamladı.  

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar, ABD'de ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin akşam saatlerinde yapacakları konuşmaların takip edileceğini kaydetti.

Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede yükselen tansiyonun risk iştahını azalttığını, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi. 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:12
  1. eskişehir
  2. fetö
  3. mahrem imam
  4. operasyon
  5. gözaltı
  6. kadın
  7. BORSA İSTANBUL
  8. EKONOMİ
  9. PİYASALAR
  10. DOLAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    2. İdliblilerden çağrı! "Bölge..
    3. Elif Şafak’a sert sözler: CIA köpeği..
    4. Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu mu?
    5. ODA TV'den Elif Şafak'ı koruma hamlesi!
    6. Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi!..
    7. Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı
    8. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    9. Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis..
    10. Akhisarspor'a UEFA Avrupa Ligi müjdesi
    11. İstila ettiler! Bartın'da köylüler 2..
    12. İhracat rakamlarında bir iyi bir de..
    13. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması!..
    14. Türk çeliğine Avrupa'dan yoğun ilgi
    15. PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin..
    16. Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre..
    17. Kelebekler köyü istila etti! Köylüler..
    18. Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu!..
    19. Sarıgül safını seçti!
    20. CHP'den Binali Yıldırım'a 'dinleme'..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı