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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.428,99 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:13:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.428,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması dolayısıyla görece sakin bir seyir izledi ve yüzde 0,25 değer kazanarak 1.430,19 puana çıktı.

Analistler, bugün Avrupa piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

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