Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 düşüşle 1,293,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 1 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,04 düştü. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 0,50 ile taş ve toprak, en yüksek ise yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün bugün yüzde 2,78 ile Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), değer kazanan BIST 100 Endeksi toplantısı öncesinde bankanın hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1294,72 puanı tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarının ardından Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini belirtti.

TCMB'nin Türkiye'deki faiz kararı, AB Liderler Zirvesi, Kovid-19 ile ilgili haber akışı ve açıklanacak verilerin bugün takip edileceğini kaydeden G-20 Liderler Zirvesi ile ilgili gelişmeleri analistler de takip edecek. 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç olduğunu ve 1.240 ve 1.225 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bugün Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk PPK toplantısında TCMB'nin politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puandan 550 baz puana kadar değişti.