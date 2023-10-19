Borsa "alış-satış" sarmalında

Borsa İstanbul son günlerin en derin satışları ile açıldı ve günü kayıplarla kapattı. Haftanın ilk iki günü çatışmaların Orta Doğu'da savaşa dönüşmeyeceği görüşü ile 8.000 kritik seviyesi üzerinde tutunan hisse senedi piyasası Salı akşam haber akışı ile Çarşamba sabahı satış tepkilerinin baskısıyla karşılaştı. Başta kur riski, savaş riski, ticari risk, terör riski gibi birçok dezavantaj taşıyan jeopolitik olayların fiyatladığı günde Sınai Endeksi %3,32, Bankacılık Endeksi %3,90 ve Ulaştırma Endeksi ise %3,83 düşüş gösterdi. Pozitif ayrışan sektör Endeksi olmazken, dolar kuru ve Altında ise pozitif fiyatlama izlendi.

Bilanço takvimi başlıyor

AHL Analiz'e göre, bilanço takvimi bugün itibariyle başlıyor. Üçüncü çeyrek bilançolarında perakende, otomotiv, Bankacılık ve ulaştırma tarafında beklentiler pozitif. Bilanço takviminin jeopolitik olaylar ile aynı döneme denk gelmiş olması nedeniyle piyasada haber akışı ağırlıklı olarak fiyatlamalar izlenebilir. Yükseliş trendinin yeniden başlayabilmesi için BİST100 endeksinde kritik eşik 50 günlük basit ortalama olan 8.020 seviyesi baz alınabilir. Bu seviye üzerinde kapanış yarın için olumlu beklenti oluştururken, satış tepkilerinin hızlanması durumunda 7.650 üzerinde tutunma anlamlı olacak.Öne çıkan direnç noktaları

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 3,36 düşüş ile 7.842,66 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.836,99 olur iken, en yüksek seviye 8.015,26 oldu. Toplam işlem hacmi 101,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. En çok işlem yapılan hisse senetleri THYAO,TUPRS ve BRSAN oldu. Güne hızlı düşüş ile başlayan BİST100 Endeksi gün boyunca negatif fiyatlamaya devam etti.