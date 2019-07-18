0553 313 94 23

Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.760,08 puan ve yüzde 1,76 artarak 101.566,25 puana ulaştı

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 101.566,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.760,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,46, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile inşaat oldu.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesi olan 101.844,61 puana kadar yükseldi ve 101.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalardaki negatif görünüme karşın TL varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, bu ayrışmanın gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar devam edebileceğini kaydetti.

Dün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan Türkiye ile ilgili açıklamanın sürpriz içermediğini ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 98.200 puanın destek, 102.500 ve 104.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilenerek topladığı parayı kağıt mendilin arasına saklamış
    1. Dilenerek topladığı parayı kağıt..
    2. Kocaeli'deki uyuşturucu kaçakçılığı..
    3. Fransa Bisiklet Turu
    4. Gazeteci Kemal Beyatlı son yolculuğuna..
    5. Katar Büyükelçisi’nden Denizli’ye övgü
    6. Fatih Terim'in cezası onandı
    7. 'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Borsa günü yükselişle tamamladı
    10. Kastilya sabunu nedir? Kastilya sabunu..
    11. Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı
    12. Adıyaman’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    13. Samsunspor’a Fenerbahçeli golcü
    14. Köylüler yağmur duasına çıktı
    15. Lüks yat kara yolunda taşındı
    16. Derrick Willams, Fenerbahçe Beko'da
    17. Sacda yufka ekmeği yapılan binanın..
    18. Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor
    19. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel..
    20. Akıncı Üssü davası
    21. Bakan Varank 100 yılın projesi..
    22. Maden işletmesinin atık suyunun dereye..
    23. Hırsızlık için girdiği iş yerine..
    24. Ahmet Davutoğlu'ndan Doğu Perinçek'e..
    25. Porto Riko'da vali ve yolsuzluk..
    26. Van’da trafik kazası: 6 yaralı
    27. LÖSEV’den kırmızı et yardımı
    28. Trakya’da en çok fitre Lüleburgaz’dan..
    29. Madrid’de Türk dış politikası anlatıldı
    30. Çınar, “Sele maruz kalan..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’