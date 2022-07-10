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Dünya Boris Johnson’ın istifası sonrası yeni adaylar belli oluyor
Dünya

Boris Johnson’ın istifası sonrası yeni adaylar belli oluyor

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifası sonrası çok sayıda siyasetçi başbakanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 16:22:00 -
Boris Johnson’ın istifası sonrası yeni adaylar belli oluyor

İngiltere’de bakanların art arda istifasının ardından perşembe günü yaptığı açıklamayla görevi bırakma kararı alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koltuğu için yeni adaylar belli olmaya başladı.

Ticaret Politikası Bakanı Penny Mordaunt, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch, Galler Başsavcısı Suella Braverman, Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak başbakanlık için adaylıklarını resmi olarak açıkladı. Gelecek 24 saat içerisinde Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın da adaylığını açıklaması beklenirken, İçişleri Bakanı Priti Patel de muhtemel adaylar arasında yer alıyor.

"Yeni lider gelene kadar hizmet etmeye devam edeceğim"

Perşembe günü Başbakanlık Ofisi önünde yaptığı istifa açıklamasında yeni lider gelene kadar görevde kalacağını belirten Johnson, "Parlamentodaki Muhafazakar Parti'nin iradesi, bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olmasını gerektiriyor. Milletvekillerimizin Başkanı Graham Brady ile yeni liderin seçilmesi sürecinin şimdi başlaması gerektiği ve takvimin önümüzdeki hafta açıklanması konusunda hemfikirim. Yeni lider gelene kadar hizmet etmeye devam edeceğim" demişti.

"Görevim olduğu için devam ettim"

Johnson, istifa çağrılarına rağmen görevine devam etmekteki ısrarcı tavrı konusunda ise başbakanlık görevine devam etmesinin bir "yükümlülük" olduğunu söylemişti.

Johnson, "Son birkaç gündür bu görevi yerine getirmek için bu kadar çok mücadele etmemin nedeni, sadece bunu yapmak istediğim için değil, bunun benim işim, görevim ve size karşı yükümlülüğüm olduğunu hissetmemdi" açıklamasında bulunmuştu.

Johnson'a istifa baskısı

Çarşamba akşamı kabine bakanları, Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesi için Başbakanlık Ofisi'nde toplanmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Johnson'a gitmesi için baskı yapan kabine bakanları arasında yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İş Bakanı Kwasi Kwarteng, Galler Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan'ın yer aldığı bildirilmişti.

 

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