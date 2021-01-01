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Dünya Boris Johnson’ın babası Fransız vatandaşı oluyor
Dünya

Boris Johnson’ın babası Fransız vatandaşı oluyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson, Brexit geçiş döneminin sona ermesinden önce Fransız vatandaşlığına başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:00:00 -
Boris Johnson’ın babası Fransız vatandaşı oluyor

Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı RTL’ye “Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız’ım. Annem Fransa’da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız’dı” dedi.

Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İngilizler, Brexit’le AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti.

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