Boris Johnson’ın babası Fransız vatandaşı oluyor

Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı RTL’ye “Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız’ım. Annem Fransa’da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız’dı” dedi.



Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İngilizler, Brexit’le AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti.