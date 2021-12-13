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Dünya Boris Johnson'dan korkutan açıklama: Hızla artıyor
Dünya

Boris Johnson'dan korkutan açıklama: Hızla artıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Omicron varyantının başkent Londra'da hızla arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 19:08:00 -
Boris Johnson'dan korkutan açıklama: Hızla artıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'daki bir aşı merkezinde yaptığı açıklamada, "Omicron vakalarının şu anda Londra'da ve ülkenin diğer bazı bölgelerinde hızla arttığını görebiliyoruz. Başkentte muhtemelen vakaların yaklaşık yüzde 40'ını temsil ediyor. Yarına kadar vakaların çoğunluğunu oluşturacak ve vakalar sürekli artıyor" dedi.

Şu aşamada yapabilecek en iyi şeyin hatırlatıcı doz yaptırılması olduğunu söyleyen Johnson, halka aşı olmaları çağrısında bulundu.

Bu arada, hatırlatıcı doz randevularının tüm yetişkinlere açılmasının ardından Londra'nın merkezindeki St Thomas Hastanesinin önünde uzun aşı kuyrukları oluştu, ayrıca aşı randevularının alındığı internet sitesinde sorunlar yaşandığı görüldü.

Öte yandan aşı karşıtları, Parlamento Meydanı'nda gösteri düzenledi. Gösteri sırasında polis, protestocuların yolu kapatmaması için önlem aldı.

Ülkede, ilk kez 27 Kasım'da görülen Omicron varyantı vakalarının hızla artarak 3 bini geçmesinin ardından alarm seviyesi dün 3'ten 4'e yükseltilirken, Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığını, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

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