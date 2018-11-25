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Boris Johnson'dan Brexit sorununa ilginç çözüm: Köprü kuralım

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit sonrasında AB üyesi İrlanda ile yakınlaşarak Birleşik Krallık'tan uzaklaşabileceği yönünde endişeler olan Kuzey İrlanda ile İskoçya arasına bir köprü yapılmasını önerdi. Johnson ayrıca anlaşmasız ayrılık ihtimaline dikkat çekerek Anlaşmasızlık Bakanlığı kurulmasını teklif etti

25 Kasım 2018 Pazar 00:50
Boris Johnson'dan Brexit sorununa ilginç çözüm: Köprü kuralım

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile sağladığı ve yarın 27 AB ülkesinin onayına sunulacak Brexit anlaşmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, anlaşmasız ayrılık ihtimaline dikkat çekerek, İngiltere'de 'Anlaşmasızlık' Bakanlığı kurulmasını teklif etti.

Johnson bu durumun pazarlıkların güvenle yapılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Johnson ayrıca, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne ödeyeceği 39 milyar euroluk 'boşanma faturasının' en az yarısını geri çekmesi ve İrlanda-Kuzey İrlanda sınırında uygulanacak backstop uygulamasının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Johnson, ayrıca Birleşik Krallık'ın iki parçası olan İskoçya ve Kuzey İrlanda arasında dev bir köprü yapılması gerektiğini söyledi.

Bu köprü önerisinin altında Birleşik Kralık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda'nın AB üyesi İrlanda ile sınır paylaşacağı ancak Birleşik Krallık'ın diğer bölgeleriyle kara sınırı paylaşmayacak olmasının getirdiği endişeler yatıyor. Brexit'le birlikte uzun yıllar boyunca sorunlu bir bölge olan Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan uzaklaşıp, İrlanda Cumhuriyeti'ne yakınlaşmasından endişe ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 00:50
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