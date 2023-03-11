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Dünya Boris Johnson'a sert tepki: Bu akılsızca!
Dünya

Boris Johnson'a sert tepki: Bu akılsızca!

İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson'a şövalyelik unvanı verme teklifine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 08:40:00 - 2023-03-11 09:08:28
Boris Johnson'a sert tepki: Bu akılsızca!

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson'a şövalyelik unvanı verme teklifi, Başbakan Rishi Sunak'ın kabinesindeki bir bakanın tepkisini çekti.

Göç Bakanı Robert Jenrick İngiliz yayın kuruluşu BBC'de halkın soruları üzerine hazırlanan bir televizyon programında Johnson'ın teklifinin "mantıklı" olmadığını, akılsızca olduğunu belirtti.

Daha önce Johnson'ın kabinesinde yer alan Jenrick Jenrick "Benim babam da şövalyelik alabilir mi?" diye sorarak teklifle dalga geçti ve Boris Johnson'ın listesinde kimlerin yer alacağı konusunda bir fikrinin olmadığını söyledi.

Sunucunun eski başbakanın babasını aday göstermesine karşı olup olmadığı sorusuna ise Muhafazakar Partili bakan "Prensip olarak, bir başbakanın kendi ailesinden birini bir onur için aday göstermesi akıllıca mıdır? Hayır, kesinlikle değildir." yanıtını verdi.

Stanley Johnson'ın oğlu tarafından onur listesine alındığına dair haberler hafta içinde muhalefet tarafından da tepkiyle karşılandı.
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Ana muhalefetteki İşçi partisi Lideri Keir Starmer bu durumu katıldığı bir radyo programında "Johnson gibi bir adam için klasik bir durum. Bence halk bunun kesinlikle çok çirkin olduğunu düşünecek." ifadeleriyle değerlendirmişti.

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