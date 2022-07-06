Boris Johnson'a saç-baş yolduracak gelişme! Deliydi, zırdeli olacak
İngiltere'de, Başbakan Boris Johnson hükümetinin ulaştırma ve çevre bakanları da "Başbakan'a karşı güven kaybı oluştu" diyerek istifa etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hükümetinde Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı'nın ardından iki bakan daha istifa etti. İstifaya gerekçe olarak da "güven kaybı" gösterildi.
Çocuk ve ailelerden sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakanı Laura Trott istifa kararı aldıklarını duyurdu.
Böylece İngiltere'de 24 saat içinde 4 bakan istifa etmiş oldu.