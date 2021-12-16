Boris Johnson'a istifa çağrıları!

Johnson, kendi partisi içinde de ciddi bir muhalefetle karşılaşmış durumda. Nitekim hükümetin önceki gün Omicron varyantına karşı alınacak önlemler konusunda Avam Kamarası'na getirdiği öneri, ciddi bir direnişle karşılaştı. Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti oylamada 98 fire verdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteğiyle düzenleme parlamentodan geçti; ancak bu, Johnson başbakan olduktan sonraki dönemde partililerin "en büyük isyanı" olarak değerlendiriliyor.

Yaşananların ardından dün muhalefet Avam Kamarası'nda istifa çağrıları yaptı. İşçi Partisi'nden Colum Eastwood'un "halkın güvenini geri kazanmak için geriye kalan tek şey istifa etmen" sözlerine yanıt veren Johnson 'halkı korumaya ve işine devam edeceğini' söyledi ve istifa etmeyeceğini açıkladı. Ancak Muhafazakar Parti'de Johnson'ın geleceği konusunda ciddi bir bölünme olduğu ifade ediliyor. Jonhson'a halkın desteğinin de eridiği ve son anketlerde İşçi Partisi'nin öne geçtiği görülüyor.

Milliyet