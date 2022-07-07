Boris Johnson pes etti!

İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından hükümette istifalar devam ediyor.

Dün Sunak'ın yerine göreve getirilen Nadhim Zahawi zehir zemberek bir mektup kaleme aldı.

Zahawi görevi 'sadakatinden ötürü' kabul ettiğinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Başbakan, yapılması gerekenin ne olduğunu biliyorsun. Şimdi gitme zamanı.'

İngiliz Metro gazetesi bu gelişmeyi 'Boris Johnson sırtından bıçaklandı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya gelerek istifa çağrılarını reddeden Johnson “göreve devam” mesajı vermişti.

İstifa ediyor

Bu mektuptan kısa süre sonra BBC dahil birçok İngiliz basın yayın organı Johnson'ın istifa kararı aldığını duyurdu. Haberlerde Johnson'un bu kararı birkaç sat içinde açıklayacağı bilgisine yer verildi.

BBC Türkçe'deki habere göre iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceği anlaşılan Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.

İngiltere Eğitim Bakanı göreve geldikten 2 gün sonra istifa etmiş, ülkedeki istifa sayısı 54'e yükselmişti.

Johnson, dün hükümette art arda gelen 30'dan fazla istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etmişti.

İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, "Seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum" demişti.

İstifasını açıklayan bakanlar

Salı gününden beri istifa eden bakanlar listesine bu sabah, göreve yeni atanan Eğitim Bakanının istifasıyla görevden ayrılan bakan sayısı beşe ulaştı.