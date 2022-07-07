Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere’de neler oluyor? Ecevit'in başına gelen Boris Johnson'ın başına geldi:

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte başlayan kriz şu ana kadar 31 bakan ve milletvekilinin istifa etmesine neden oldu. Johnson'ın yönetimine duyulan "güvensizlik" nedeniyle yapılan istifalar son 24 saat içerinde gerçekleşti.

İngiltere'de neler oluyor?

İngiltere'de Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan Will Quince, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott, okullardan sorumlu bakan Robin Walker, İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins, Jo Churchill, İhracat Bakanı Mike Freer de Boris Johnson'ın hükümetinden istifa etti. İngiltere basınına göre, Hükümetin yaklaşık 5'te 1’inin şu ana kadar istifa ettiği bildirildi. İngiltere'deki istifa depreminin ardından bakanlar, Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesi için Başbakanlık Ofisi'nde toplandı.

İngiltere'de bakanlar ve milletvekilleri birer birer istifa ederken, bakanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a istifa baskısı yapmak üzere başkent Londra’daki Downig Caddesi'ndeki Başbakanlık Ofisi'ne gitti.

Boris Johnson istifa etti mi?

Son dakika haberi: İngiltere şokta! Kabinedeki bakanların peş peşe istifasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da istifa edeceği öğrenildi.