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Dünya

Boris Johnson için karantina önerisi

İngiltere'de sağlık bakanın testinin pozitif çıkmasıyla kendisiyle temasta bulunan Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 10 günlük karantinaya girdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:46:00 -
Boris Johnson için karantina önerisi

Sağlık Bakanı Sajid Javid’in testinin olumlu çıkması sonrası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’a NHS tarafınca kendilerini 10 gün karantinaya almaları önerildi.

Downing Street’ten meydana getirilen açıklamada, Boris Johnson ve Rishi Sunak’ın bu teklife rağmen kendilerini soyutlama etmek zorunda kalmayacakları bir pilot program olan günlük teste dahil olacakları ve o zaman denetimin sağlanacağı açıklandı.

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