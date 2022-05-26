Boris Johnson: Dersimi aldım!

İngiltere başbakanının partilerde çekilen fotoğraflarını da içeren raporda başbakanlık çalışanlarının aşırı alkol aldığı, hatta bazı partilerde kavga çıktığı bilgileri de yer alıyor.

Raporda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 2020 ve 2021'deki kısıtlamalar sırasında 16 partiye katıldığı belirtildi.

Raporda yer alan fotoğraflarda Boris Johnson personeliyle birlikte alkol alırken görünüyor.

37 sayfalık raporda başbakanlık çalışanlarının aşırı derecede alkol aldığı, bazı başbakanlık personelinin alkollü olarak kavga ettiği ifade edildi.

Raporun yayınlanmasının ardından İngiltere Başbakanı boris Johnson bir kez daha parlamentoda özür diledi.

Tüm sorumluluğu kabul ettiğini söyleyen Johnson, "Dersimi aldım" dedi.

İstifa çağrılarına karşılık olarak "Artık bu konuyu arkamızda bırakmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

Polis soruşturması sonrası aralarında Boris Johnson ve eşinin de olduğu toplam 83 kişiye, karantina kısıtlamalarını ihlal sebebiyle para cezası kesilmişti.