0553 313 94 23

Boris Johnson, anlaşmalı Brexit umudunu taşıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi’nde yaptığı kapanış konuşmasında Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:04
Boris Johnson, anlaşmalı Brexit umudunu taşıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi’nde yaptığı kapanış konuşmasında Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi.


G7 Zirvesi’nde liderler kapanış konuşmalarını yapmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı konuşmada Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi. Anlaşmasız Brexit tehlikesi hakkında olumlu hissettiğini söyleyen Johnson, “Açıkçası, bizim için olduğu gibi yürümeye devam edip, 31 Ekim’e kadar kesinlikle muazzam ve kapsamlı ve fantastik hazırlıklar yapacağımız şartlarla ilgili adımlar atacağız” ifadesini kullandı.



Johnson da siyasi çözüme inanıyor


Zirvenin bir diğer ana konusu olan ABD’nin İran nükleer anlaşmasını feshetmesi konusuna da değinen Johnson, “İran’ın hiçbir zaman nükleer bir silah edinmesine izin verilmemeli” diyerek konuya mesafesini ortaya koydu. “Şimdi İran’ın nükleer anlaşma ile uyum sağlaması ve diyalogu sürdürmesi ve bölgedeki yıkıcı davranışını durdurması için açıkça bir fırsat var” diyen Johnson, diğer liderlerin de söylediği gibi, siyasi çözüme işaret etti.



Kanada’dan Amazonlara 15 milyon dolar yardım


Bir diğer üye ülke Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau, Amazon ormanlarındaki yangınlara değinerek, “Kanada yangın uçaklarının yanı sıra 15 milyon dolarlık bir finansal katkı göndermeyi teklif ediyor. Amazon’daki durumun doğal bir döngünün bir parçası olduğunu iddia edebiliriz. Ama tam olarak burada olan biten bu değil” dedi.



Japonya, ticaret savaşına rehberlik edecek


Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise yaptığı değerlendirme toplantısında ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ağırlık verdi. Abe, “Umarım, küresel ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ABD-Çin ticaret müzakerelerinin iyi sonuçları olacaktır. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin Japonya’nın ekonomisi üzerindeki etkisine dikkat ederek ekonomik polkalara rehberlik edeceğiz” diye konuştu.


Abe ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Eylül ayı sonuna kadar ikili bir ticaret anlaşması imzalanması için yürütülen çalışmaları hızlandırmak üzere anlaştıklarını da belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik ediyorum"
    1. Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik..
    2. Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları..
    3. Yemen hükümet güçleri Bilhaf..
    4. 1 ay önce askerden gelmişti, akıma..
    5. Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4..
    6. Futbol: Süper Lig'de görünüm
    7. TEM Otoyolu’nda devrilen araç tankere..
    8. Bahçeli'den şaşırtan uçak kararı!
    9. Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 -..
    10. Futbol: Süper Lig
    11. "İsrail'de yine kirli bir oyun..
    12. İran, Macron'un füze programıyla..
    13. Irak'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik..
    14. Pakistan Başbakanından "Keşmir"..
    15. Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı
    16. Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası..
    17. Futbol: TFF 1. Lig
    18. TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Altay: 2
    19. Boris Johnson, anlaşmalı Brexit..
    20. Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne..
    21. Yunanistan'da göçmenleri taşıyan araç..
    22. İtalya'daki hükümet krizinde gözler..
    23. Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği..
    24. Ertuğrul Ersoy'dan veda mesajı
    25. Adebayor, Kayserispor’da ilk..
    26. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    27. Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
    28. 'Türk gözlem noktasının kuşatıldı'..
    29. Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel..
    30. AÖL ek sınav yerleri ne zaman..
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!