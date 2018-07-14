Borda büyük gelişme! Bu özelliği yeni keşfedildi

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde yayınlanan makalede, nanokümelerin moleküler mıknatıslar olarak yararlı olabileceğini veya manyetik nanotellere birleştirilebileceğini öne sürülüyor. Araştırma ayrıca, yeni boride malzemelerin yapımında yardımcı olabilecek dökme bor lantanitlerin yapısına ve kimyasal bağlanmasına da ışık tutuyor.

Brown Üniversitesi'nde görev yapan Lai-Sheng Wang, boron lanthanides'in elektronik ve diğer uygulamalarda kullanılan önemli bir malzeme sınıfı olduğunu belirtti. Wang, "Bu nanokümeleri araştırmaya yeni başlamıştık ve burada bor ve lantanit atomlarının doğru birleşimi ile ilginç bir 'ters sandviç' yapısına sahip olduklarını keşfettik.” ifadelerini kullandı.

Wang, simetrik yapıya sahip kimyasal bağların yapıyı birlikte tuttuğunu söyledi. Bu kimyasal bağlar, doğası gereği kümeleri yüksek manyetik bir alan oluşturuyor ve nano-elektronik uygulamalarda kullanılmak için elverişli hale getiriyor. Araştırmanın sonucuna göre yakın bir gelecekte bor elementleri nano-teknoloji için önemli bir yer tutabilir.