Borcunu ödemede usul öğreten bir peygamber
Peygamberimize verdiği borcu tahsil etmek için gelen Zeyd bin Seane'ye hiddetlenen Hz. Ömer'e, Rasûl-i Ekrem efendimiz büyük bir müsamaha ile öğüt vermiştir.20 Ocak 2019 Pazar 12:47
Yahudilerden Zeyd bin Seane’den Rasûl-i Ekrem borç almıştı. Ödeme zamanının gelmesinden önce Zeyd söylenmeğe ve parasını istemeğe başladı. Bir gün Zeyd bin Seane, Peygamber’in yanına gelmiş ve “Siz Abdülmuttaliboğulları, borçlarınızı vermemek için bir sürü mazeretler ileri sürer durursunuz” demişti. Mecliste hazır bulunan Hz. Ömer hiddetlenerek, “Allah’ın düşmanı! Hz. Peygamber’e nasıl böyle sözler söyleyebiliyorsun?” diyerek atılmıştı. Rasûl-i Ekrem tebessüm ederek, “Ömer! Senden bunu beklemezdim. Sen ona, parasını nezaketle istemesini söyleyecek, bana da borcumu sür’atle vermeyi tavsiye edecektin. Haydi halk, bu adama istihkakından fazla yirmi sa’hurma ver!” demişti.
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