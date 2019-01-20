Borcunu ödemede usul öğreten bir peygamber

Yahudilerden Zeyd bin Seane’den Rasûl-i Ekrem borç almıştı. Ödeme zamanının gelmesinden önce Zeyd söylenmeğe ve parasını istemeğe başladı. Bir gün Zeyd bin Seane, Peygamber’in yanına gelmiş ve “Siz Abdülmuttaliboğulları, borçlarınızı vermemek için bir sürü mazeretler ileri sürer durursunuz” demişti. Mecliste hazır bulunan Hz. Ömer hiddetlenerek, “Allah’ın düşmanı! Hz. Peygamber’e nasıl böyle sözler söyleyebiliyorsun?” diyerek atılmıştı. Rasûl-i Ekrem tebessüm ederek, “Ömer! Senden bunu beklemezdim. Sen ona, parasını nezaketle istemesini söyleyecek, bana da borcumu sür’atle vermeyi tavsiye edecektin. Haydi halk, bu adama istihkakından fazla yirmi sa’hurma ver!” demişti.