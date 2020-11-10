Borcuna en sadık il Hakkari

Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

En başarısız il Kütahya

Hakkari’yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt’in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt’i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti. Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Kütahya’yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.

En fazla İstanbul'da

63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36’lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi. Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara’da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02’lik oran ile 25. sırada yer aldı