Borcu olanlara uyarı! 18 ay taksit yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı sürpriz barış paketinin detayları belli oldu. Meclis’e sevk edilen tasarıya göre, her türlü borç ve cezayı ilgilendiren pakette vergi ve SGK prim borçları 18 eşit taksitte ödenebilecek. Daha önce borçlarını yeniden yapılandıranlar da bu haktan yararlanabilecek. İmar barışında ise milat 31 Aralık 2017 olacak. Bağkurlular’ın durdurulan sigortalılıkları yeniden yapılandırmayla tekrar başlatılacak.

Vergi, imar barışı getiren, emeklilere de iki bayramda 1000’er lira ikramiye ödenmesini içeren tasarı pazartesi akşamı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezaları yeniden yapılandırılıyor.

VERGİ BARIŞI



- Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit ediliyor.

TAKSİT TAKSİT ÖDENEBİLECEK



Yeniden yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenebilecek. İl özel idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve spor kulüplerinde süre 36 aya çıkabilecek. Belediyeler ise 144 eşit taksitle dahi borçları ödeyebilecek. Borçlar kredi kartıyla da tahsil edilebilecek.

- Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

- Vergi borçları yasa yayımlandıktan sonraki 4. aydan sonra, sosyal güvenlik borçları da izleyen 3. aydan itibaren ödenecek. Başvurular ise yasa çıktıktan sonra izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksidi kapsam dışı olacak.

PRİM BORÇLARI



- Mart 2018’den önceki SGK’ya ilişkin idari para cezalarında da, ana paranın yüzde 50’sinden vazgeçilecek. Bağ-Kurlular borçlarını yeniden yapılandırır ve borçlarının ilk taksidini öderlerse, genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler.

- Genel Sağlık Sigortası gelir testi için daha önce nisan ayına kadar başvuru hakkı verilmişti. Tasarıyla teste başvuru süresi 30 Kasım 2018’e kadar uzatılacak. Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar ise yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve borçlarını faizsiz ödeyebilecek.

- Prim borçları nedeniyle Bağ-Kurluluğu durdurulanlara da bir hak verilecek. Bu kişiler 2 ay içinde müracaat eder ve ilk taksit döneminde borçlarının tamamını öderse, durdurma işlemi ortadan kalkacak. Ayrıca 31 Mayıs 2018 itibariyle borcu olan Bağkurlular, ödeme veya yeniden yapılandırma yapmazsa sigortalılıkları durdurulacak. Bu borçlar için haciz uygulanmayacak.

MATRAH ARTTIRIMI



- Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını arttırdıkları takdirde, arttırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin tarhiyat yapılmayacak.

- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde, 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20’den az olmamak üzere artıracak.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MALİYE’NİN ALACAKLARI (Milyon TL)

Vergi gelirleri: 155.274

Gelir vergisi: 38.665

Kurumlar vergisi: 19.176

Motorlu taşıtlar vergisi: 12.804

Dahilde alınan KDV: 69.720

Harçlar: 4.139

Vergi ve harç gecikme cezaları: 32.685

Para cezaları: 159.502

Trafik cezaları: 3.392

Vergi cezaları: 106.428