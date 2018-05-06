Borcu olanlar dikkat! Temmuz’u kaçırmayın

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ekonomik paket başta emekliler olmak üzere milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Hükümet vatandaşla büyük bir borç barışı da sağlayacak. Devlete olan vergi, SGK, trafik cezası, emlak vergisi, kredi borçları yeniden yapılandırılarak 36 taksitte ödenebilecek, faizler, cezalar silinecek.

Meclis'te görüşmeleri süren tasarıya göre borç barışı için başvurular kanunun yayım tarihini izleyen 2 ay içerisinde tamamlanacak. Yani yasa Mayıs ayının ortalarında çıkarsa son başvuru tarihi 31 Temmuz olacak. Bu tarihe kadar başvurmayanlar fırsatı kaçırmış olacak.



O yüzden yasa çıkar çıkmaz borçlu olanların başvurularını yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Başvurular borcun olduğu ilgili kuruma yapılacak. Yani vergi borçları için vergi dairelerine, prim borçları için SGK müdürlüklerine gidilecek.



PEŞİN ÖDEYEN YAŞADI



Bu yıl yapılandırmada diğerlerinden farklı bir avantaj da bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.



Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in köşesinden aktardığına göre; Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerinden birini tercih edecek. Vergi, Gümrük Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere ödenecek borçlarda ilk taksit kanunun yayım tarihinden itibaren dördüncü aydan başlayacak. SGK'ya olan borçlarda ise ilk taksit kanun yayım tarihini izleyen üçüncü aydan itibaren başlayacak.



Taksit seçeneğine göre faiz ve cezaları silinmiş olan anaparaya yüzde 1.045 ile 1.150 arasında eklemeler olacak.



36 AYI BULACAK



Taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacak. Böylece 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş borcunu 36 ayda ödemiş olacak. Üstelik faiz ve cezalardan da kurtulacak.

Özellikle ilk taksitin zamanında ödenmesi çok önemli. Çünkü ilk taksiti kaçıranların yapılandırması bozulacak. Bir yıl içinde 2'den fazla taksitin aksatılmaması da gerekiyor. İki taksite kadar aksatanların yapılandırması bozulmayacak. Aksayan taksitler faiziyle yeniden ödenebilecek.