Borçlarını ödeyemedi! Alacaklılar belli oldu! Köklü havayolu firması, 25 uçağını sattı! iflas etti demeye ramak var

Borçlarını azaltmak için çaba harcayan Amerikalı şirket, uçak satışıyla 419 milyon dolar net nakit geliri sağladı.

Satış-geri kiralama işlemi, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruda ayrıntılı olarak açıklandı.

Bu işlemdeki her uçağın ortalama satış fiyatı 16,75 milyon doların biraz üzerinde gerçekleşti.

200’den fazla A320 ailesi uçaktan oluşan geniş filosuyla tanınan şirket ayrıca filosundaki A319’ları 2025 sonuna kadar kullanımdan kaldırmayı planladığını da duyurdu.

Filoyu büyütmek istiyor

Spirit Havayolları, 2023’ün üçüncü çeyreği için bildirilen 157 milyon dolardan fazla net zarar da dahil olmak üzere mali zorluklara rağmen, filo modernizasyonu ve mali alanda yeniden yapılandırma üzerinde de çalışıyor. Havayolunun filosu şu anda A320’lerden oluşuyor ve yakın gelecekte daha fazla A320neo’yu tanıtmayı ve A321neo uçak sayısını da artırmayı planlıyor.

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Spirit-JetBlue birleşecek mi?

Bu arada Spirit Airlines ve JetBlue, teklif ettikleri 3,8 milyar dolarlık mega birleşme konusunda önemli bir karar bekliyor. Aralık başında sona eren davaya, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ise karşı çıkıyor. Adalet Bakanlığı, birleşmenin daha yüksek uçak biletlerine ve daha az düşük maliyetli seyahat seçeneğine yol açabileceğini söylüyor. Bu ay beklenen karar, onaylanması halinde ülkenin beşinci havayolu kurulacak.