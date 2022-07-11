  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Borç krizindeki Çinli dev şirkete bir darbe daha!
Dünya

Borç krizindeki Çinli dev şirkete bir darbe daha!

Çin'de yerel kreditörler borç krizi yaşayan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin bono ödeme vadesinin ötelenmesi talebini geri çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 09:40:00 -
Borç krizindeki Çinli dev şirkete bir darbe daha!

Çin'de yerel kreditörler borç krizi yaşayan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin bono ödeme vadesinin ötelenmesi talebini geri çevirdi.

Aralık ayında yurt dışındaki bonolarında temerrüde düşen Çinli gayrimenkul devi Evergrande yurt içinde de aynı riskle karşı karşıya.

Ülkede yerel kreditörler şirketin yerel bono ödemesinde vadenin ötelenmesine ilişkin talebini reddetti.

Shenzhen Borsasına yapılan bildirime göre, Evergrande'nin Çin'deki ana iştiraklerinden biri olan Hengda'nın yuan cinsi bonolarına sahip olan yatırımcılar 8 Temmuz'da dolan son ödeme tarihinin 6 ay uzatılmasını öngören planı kabul etmedi. Şirket geçen hafta yatırımcılarla bir araya gelirken, yatırımcıların yüzde 90'ından fazlası söz konusu planı geri çevirdi.

Şirket bu bonosunda ödemesini gerçekleştiremediği durumda ilk kez yurt içinde temerrüt riski ile karşı karşıya kalacak. Aralık ayında şirket dolar cinsi ödemesinde temerrüde düşmüştü.

Geçen yıl şirketin yaşadığı borç krizi küresel piyasaların gündeminde de ilk sıralara çıkmıştı. Şirketin 300 milyar doları aşan bir yükümlülüğü bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23