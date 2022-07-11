Borç krizindeki Çinli dev şirkete bir darbe daha!

Çin'de yerel kreditörler borç krizi yaşayan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin bono ödeme vadesinin ötelenmesi talebini geri çevirdi.

Aralık ayında yurt dışındaki bonolarında temerrüde düşen Çinli gayrimenkul devi Evergrande yurt içinde de aynı riskle karşı karşıya.

Ülkede yerel kreditörler şirketin yerel bono ödemesinde vadenin ötelenmesine ilişkin talebini reddetti.

Shenzhen Borsasına yapılan bildirime göre, Evergrande'nin Çin'deki ana iştiraklerinden biri olan Hengda'nın yuan cinsi bonolarına sahip olan yatırımcılar 8 Temmuz'da dolan son ödeme tarihinin 6 ay uzatılmasını öngören planı kabul etmedi. Şirket geçen hafta yatırımcılarla bir araya gelirken, yatırımcıların yüzde 90'ından fazlası söz konusu planı geri çevirdi.

Şirket bu bonosunda ödemesini gerçekleştiremediği durumda ilk kez yurt içinde temerrüt riski ile karşı karşıya kalacak. Aralık ayında şirket dolar cinsi ödemesinde temerrüde düşmüştü.

Geçen yıl şirketin yaşadığı borç krizi küresel piyasaların gündeminde de ilk sıralara çıkmıştı. Şirketin 300 milyar doları aşan bir yükümlülüğü bulunuyor.