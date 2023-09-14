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Gündem Bonzaileri kağıda emdirmişler: Zehir tacirleri tutuklandılar
Gündem

Bonzaileri kağıda emdirmişler: Zehir tacirleri tutuklandılar

Yeniakit Publisher
2023-09-14 12:38:00 -
Bonzaileri kağıda emdirmişler: Zehir tacirleri tutuklandılar

Operasyonla yakalanan zehir tacirleri "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 8 zehir taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 163 gram eroin, 131 gram metamfetamin, bin 577 birim kağıda emdirilmiş halde bonzai, 43 gram esrar, 39 adet sentetik hap ele geçirildi.
Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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