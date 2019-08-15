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Bony doğruladı! "Türkiye'den..."

Swansea City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde bulunan Wilfried Bony, Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
Bony doğruladı! "Türkiye'den..."

Bir dönem Manchester City'de forma giyen ve geçen sezonu Al Arabi'de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony, Türkiye'den teklifler aldığını söyledi.

Swansea City ile sözleşmesi biten ve henüz bir kulübe imza atmayan Wilfried Bony, transfer durumu hakkında konuştu.

"EN İYİ TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

Wilfried Bony, "Menajerim, İtalya ve Türkiye'den bazı kulüplerle görüşüyor. En iyi teklifi bekliyoruz. En kısa zamanda bir kulüp bulmayı umuyorum" dedi.

Geçen sezon Al Arabi'de 7 maça çıkan Fildişili santrfor 5 gol attı. Bony, Swansea City kariyerinde ise 36 maçta 39 gol, 9 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
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