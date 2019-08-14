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Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor

Bonservisi elinde olan futbolculardan olan yıldız golcü Wilfried Bony, Newport County ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor

İngiliz ekibi Swansea ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli golcü Wilfried Bony, henüz kendisine takım bulamadı.

Adı hemen hemen her transfer döneminde Türk kulüpleriyle anılan 30 yaşındaki futbolcunun İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport County ile idmanlara çıktığı öğrenildi.

Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan oyuncunun formunu korumak adına bu kararı aldığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
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