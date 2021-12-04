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Gündem Bombalı tuzakla ilgili çarpıcı açıklama: Bu düzeneğin hedefi Cumhurbaşkanımızdı
Gündem

Bombalı tuzakla ilgili çarpıcı açıklama: Bu düzeneğin hedefi Cumhurbaşkanımızdı

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt mitinginde kurulan bombalı tuzakla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:39:00 -
Bombalı tuzakla ilgili çarpıcı açıklama: Bu düzeneğin hedefi Cumhurbaşkanımızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt mitinginde polisin dikkati muhtemel bir katliamı önledi.

Erdoğan'ın mitingine kurulan bombalı tuzağın ardından, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Birinci, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yolunda bu alçaklar her türlü suikasti deneyecekler demiştik. Reisimizle yol yürüyenlere de, Reisimize de kastediyorlar. Bu düzeneğin hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Tekrar ediyorum. Safları diri ve sık tutmaktan başka çaremiz yok. Rabbim devletimizi var etsin."

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