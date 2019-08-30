Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli sınıra dayandı Suriye’de devam eden bombalı saldırılardan kaçmaya çalışan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı.

Suriye’de devam eden bombalı saldırılardan kaçmaya çalışan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya savaş uçakları ve ESAD güçlerinin bombalı saldırıları sonrası binlerce Suriyeli evlerini ve yerlerini terk ederek Babel Hava Sınır Kapısına dayandı.

Diğer yandan, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışanlar için emniyet güçleri gereken tedbirleri aldı.

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