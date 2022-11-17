Bombacı terörist sorguda öttü! Terör örgütüne böyle katılmış

Albashir’in ifadesinde “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te ‘sevgili’ olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.’nın, Albashir’i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı. Albashir’in ifadesinde “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te ‘sevgili’ olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.’nın, Albashir’i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi. Beyoğlu Taksim’i kana bulayan bombayı bırakan terör örgütü üyesi Ahlam Albasir’in ifadesinde "YPG/ PYD üyesi Ahmed A. ile 2017’de tanıştım. Sevgili olduk. Daha sonra Ahmed Cerablus’a gitti ben de gittim. Ardından bana görevler teklif etti. Daha sonra Ahmed’le irtibatımız koptu. Ancak örgütle irtibatımız kopmadı" dediği öğrenildi.