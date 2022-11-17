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Gündem Bombacı terörist sorguda öttü! Terör örgütüne böyle katılmış
Gündem

Bombacı terörist sorguda öttü! Terör örgütüne böyle katılmış

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 11:30:00 -
Bombacı terörist sorguda öttü! Terör örgütüne böyle katılmış

Albashir’in ifadesinde “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te ‘sevgili’ olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.’nın, Albashir’i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı. Albashir’in ifadesinde “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te ‘sevgili’ olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.’nın, Albashir’i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi. Beyoğlu Taksim’i kana bulayan bombayı bırakan terör örgütü üyesi Ahlam Albasir’in ifadesinde "YPG/ PYD üyesi Ahmed A. ile 2017’de tanıştım. Sevgili olduk. Daha sonra Ahmed Cerablus’a gitti ben de gittim. Ardından bana görevler teklif etti. Daha sonra Ahmed’le irtibatımız koptu. Ancak örgütle irtibatımız kopmadı" dediği öğrenildi.

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Yorumlar

Nur

Köpek seni sevgilisi YPG miymiş miş yani terörist senin aklın yokmu eğri doğruyu ayıracak beyin yokmu sende mal karı . TC insanları sana ne yaptı ne istedin günahsız insanlardan i.ne PKK PYD liler başta yılan amerika nın ve diğer kafirlerin siyonistlerin metresi kapatması maşası kucaklarında oturtmuşlar bu dangalakları dertleri TC İ gözünü açmasın korkuyorlar bizden ama korkunun ecele faydası yok. Biz ABD'yi ve diğer kafirleri ayaklarımıza düşürecez inşallah yolun sonu görünüyor kefereler.

halil [email protected]

Bunları eroinle veya diğer kimyasal haplerle robotlaştırıyorlar galiba. 
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