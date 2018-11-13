0553 313 94 23

Bomba yüklü araçla ilgili 3 kişi tutuklandı

Malatya’da ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Kasım 2018 Salı 21:51
Bomba yüklü araçla ilgili 3 kişi tutuklandı

Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım’da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta, 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti.

Araç sürücüsü BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla ilgili irtibatlı 17 kişi daha gözaltına alındı. TEM şubede sorguları tamamlanan aralarında bombalı araçla yakalanan A.R.Ü.'nün de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:51
  1. Malatya
  2. Elazığ
  3. Diyarbakır
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız futbolcu milli takıma çağrıldı ama forma giyemeyecek! Nedeni ise ilginç
    1. Yıldız futbolcu milli takıma çağrıldı..
    2. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    3. Otobüs durağına kendini astı, kemer..
    4. Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz?
    5. Kulak çınlaması nedenleri nelerdir?..
    6. Bomba yüklü araçla ilgili 3 kişi..
    7. Dut yaprağının faydaları saymakla..
    8. Orkide çiçeğinin toprağı nasıl..
    9. Ton balıklı brokoli
    10. Diyarbakır'da hareketli anlar! Maskeli..
    11. Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü..
    12. Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı:..
    13. Birlikte yaşadığı kadını pompalı..
    14. Japon turist sayısında yüzde 90'a..
    15. Beşamel sos hazırlamanın püf noktaları
    16. 1. Lig'de hoca kıyımı devam ediyor!..
    17. Birleşmiş Milletler'den Yemen'de..
    18. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    19. Adnan Oktar'ın villaları yıkıldı
    20. Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Bomba..
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...