  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bomba video! İşte Ali Koç'un Fenerbahçelileri düşürdüğü durum
Spor

Bomba video! İşte Ali Koç'un Fenerbahçelileri düşürdüğü durum

Ali Koç'un evine yakın bir bölgede Boğaz Köprüsü'ne "Başkan forvet istiyoruz" yazısı yansıtan Fenerbahçe taraftarı şimdi de montaj video yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 11:29:00 - 2022-08-11 11:40:36

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'tan forvet transferi bekliyor.

Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un evine yakın bir bölgede Boğaz Köprüsü'ne "Başkan forvet istiyoruz" yazısı yansıtarak Başkan Koç'a mesaj göndermişti.

Fenerbahçeliler, Kelime Oyunu adlı yarışmada alıntı yaparak Başkan Ali Koç'un montajlı görüntülerini paylaştı.

O görüntülerde Ali Koç'un forvet kelimesini bulmaya çalışması konu edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23