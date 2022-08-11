Bomba video! İşte Ali Koç'un Fenerbahçelileri düşürdüğü durum
Ali Koç'un evine yakın bir bölgede Boğaz Köprüsü'ne "Başkan forvet istiyoruz" yazısı yansıtan Fenerbahçe taraftarı şimdi de montaj video yayınladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'tan forvet transferi bekliyor.
Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un evine yakın bir bölgede Boğaz Köprüsü'ne "Başkan forvet istiyoruz" yazısı yansıtarak Başkan Koç'a mesaj göndermişti.
Fenerbahçeliler, Kelime Oyunu adlı yarışmada alıntı yaparak Başkan Ali Koç'un montajlı görüntülerini paylaştı.
O görüntülerde Ali Koç'un forvet kelimesini bulmaya çalışması konu edildi.