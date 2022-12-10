Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe transfer: Dünya Kupası'na damga vuran yıldız gündemde

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. İlk olarak stoper takviyesi doğrultusunda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için harekete geçen Fenerbahçe'nin, Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan yıldız futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.

ALKIŞLAR MERT HAKAN YANDAŞ'A

Mert Hakan Yandaş, bu sezon en şanssız oyunculardan biri oldu. İki farklı sakatlık yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin oynadığı 25 resmi maçın sadece 8’inde görev yapabildi. Mert Hakan, son olarak 2 Ekim’deki Beşiktaş derbisinde forma giymişti. Başarılı orta saha oyuncusu sonunda sakatlığını atlattı. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynanan hazırlık maçlarında sahalara dönüş yapan Mert Hakan, performansıyla alkış aldı.

Yıldız futbolcu Vallecano maçında 60. dakikada, Villarreal karşısında ise 66’da oyuna dahil oldu. Mert Hakan Yandaş, son oynanan Alanyaspor mücadelesine ise ilk 11’de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, 28. dakikada İrfan Can’a güzel bir asist yaptı. Mert Hakan, uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen çok iyi bir dönüş yapmayı başardı. Jorge Jesus’u seçim konusunda en çok zorlayan bölge olan orta sahada, 28 yaşındaki oyuncu da rekabete dahil oldu ve formayı ne kadar çok istediğini gösterdi.

LUAN PERES BİLMECESİ

Milliyet'e göre; Brezilyalı oyuncu, Rennes ile deplasmanda oynanan maçta yan kale direğine çarparak dizinin arka bölümünden sakatlanmıştı. Luan Peres’in sıkıntı yaşadığı bölge nedeniyle ameliyat tercih edilmemişti. Ancak başarılı savunmacı bir türlü sahalara dönemedi. Sambacı, Antalya kampı öncesi takımla topsuz çalışmalara başlamıştı. Takım kamptayken, İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Luan’ın ağrılarının yine arttığı öğrenildi. 28 yaşındaki stoperin sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

İLK HEDEF ABOUBAKAR

Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası hücum bölgesini güçlendirme girişimleri başlamıştı. Savunmayı yerli bir oyuncuyla takviye etmek, yabancı yıldızlara yönelme konusunda yönetimin elini rahatlattı. Bir numaralı hedef Vincent Aboubakar. Kamerunlu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler girişimleri sürdürüyor.

Al-Nassr ile anlaşma sağlanamaması halinde ise sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Slavia Prag’ın yıldızı Peter Olayinka ve Bristol City’li Antoine Semenyo için girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Listeye yeni isimler de eklenebilir.