Bomba patladı! Hintliler, Beşiktaş için geliyor

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir işbirliği anlaşması yolda. Hindistan'ın köklü kulübü Modammedan Sporting, Beşiktaş'la finansal bir anlaşmaya imza atmak istiyor.

Fulham ve Juventus'la da işbirliği çalışması içinde

Fotospor'un haberine göre, 1891 yılında kurulan ve Beşiktaş gibi siyah-beyaz renkleri olan Hint takımı yine Beşiktaş gibi siyah-beyazlı renklere sahip İngiliz Fulham ve İtalya'dan Juventus'la da işbirliği çalışması içinde.

Modammedan Sporting Başkanı Ghulam Ashraf

"Uzun vadeli bir birliktelik olacak

Mohammedan takımının genel sekreteri Danish İkbal, News9 Sports'a verdiği demeçte, "İngiliz kulübü Fulham, Türkiye'den Beşiktaş ve İtalya'dan Juventus takımıyla görüşme halindeyiz. Müzakereler devam ettiği için daha fazlasını açıklayamam, ancak anlaşma finansal işbirliğinin yanı sıra teknik işbirliğini de içerecek. Uzun vadeli bir birliktelik olacak" dedi.