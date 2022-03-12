  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bomba patladı! Hintliler, Beşiktaş için geliyor
Spor

Bomba patladı! Hintliler, Beşiktaş için geliyor

Hindistan takımı Modammedan Sporting yetkililerinin finansal yatırımlar ve işbirliği için Türkiye'den Beşiktaş'ı seçtiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kulüp yetkililerinin İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 09:45:00 -
Bomba patladı! Hintliler, Beşiktaş için geliyor

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir işbirliği anlaşması yolda. Hindistan'ın köklü kulübü Modammedan Sporting, Beşiktaş'la finansal bir anlaşmaya imza atmak istiyor.

Fulham ve Juventus'la da işbirliği çalışması içinde

Fotospor'un haberine göre, 1891 yılında kurulan ve Beşiktaş gibi siyah-beyaz renkleri olan Hint takımı yine Beşiktaş gibi siyah-beyazlı renklere sahip İngiliz Fulham ve İtalya'dan Juventus'la da işbirliği çalışması içinde.

Modammedan Sporting Başkanı Ghulam Ashraf

"Uzun vadeli bir birliktelik olacak

Mohammedan takımının genel sekreteri Danish İkbal, News9 Sports'a verdiği demeçte, "İngiliz kulübü Fulham, Türkiye'den Beşiktaş ve İtalya'dan Juventus takımıyla görüşme halindeyiz. Müzakereler devam ettiği için daha fazlasını açıklayamam, ancak anlaşma finansal işbirliğinin yanı sıra teknik işbirliğini de içerecek. Uzun vadeli bir birliktelik olacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SERGEY

önce hindistandaki açlara doyurun.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay