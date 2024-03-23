Bomba Nevzat Demir Tesislerinde patladı! 5 gol birden... Büyük sürpriz...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı ekip Buducnost ile hazırlık maçı yaptı ve karşılaşmayı 5-1 kazandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı ekip Buducnost ile hazırlık maçı yaptı ve karşılaşmayı 5-1 kazandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Buducnost ile hazırlık maçı yaptı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Kartal, 5-1 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 7. dakikada Gedson Fernandes, 36. dakikada Umut Meraş, 42. dakikada Rachid Ghezzal, 58. dakikada Vincent Aboubakar, 61. dakikada Joe Worrall kaydetti.
Buducnost'un tek golünü ise 69. dakikada Igor Ivanovic attı.
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