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Siyaset Bomba iddiaya HDP'li vekilden olumlu cevap! Eğer kapatılırlarsa Deva Partisi ile...
Siyaset

Bomba iddiaya HDP'li vekilden olumlu cevap! Eğer kapatılırlarsa Deva Partisi ile...

Tele 1 canlı yayınında edindiği bir kulisi paylaşan Mehmet Ali Kulat, "HDP kapatılırsa seçime DEVA Partisi şemsiye altında girecek." dedi. Kulat'ın sözlerine stüdyoda bulunan HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu da olumlu cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 23:50:00 -
Bomba iddiaya HDP'li vekilden olumlu cevap! Eğer kapatılırlarsa Deva Partisi ile...

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı seçime aylar kalmasına rağmen belirsizliğini korurken, HDP'ye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Tele 1 canlı yayınında konuşan MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, HDP'nin kapatılması durumunda seçime DEVA Partisi şemsiyesi altında gireceğini söyledi.

İddiasının kulis bilgisi olduğunu söyleyen Kulat, "HDP'nin kapatılması ihtimalinde, zaten türevi olan partilerin olduğunu anlatmama gerek yok. HDP'nin farklı bir hamle yapacağını söyleyebilirim. HDP, DEVA Partisi altında seçime girebilir." dedi.

HDP'li Katırcıoğlu: Sayın Babacan'ın açıklamaları sempati ile karşılandı

Kulat iddiasına HDP-DEVA iddiasına ilişkin sözlerine şöyle devam etti: HDP ittifak yapamaz tabi, HDP'yi kapatıyorlar ama seçmeni bunu yapar. Bunlar kulislerde duyduğum şeyler. HDP'li seçmeninin DEVA yönetimine negatif bakmadığı üzerine bunu söylüyorum.

Mehmet Ali Kulat'ın iddiası stüdyodaki HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na da soruldu. Katırcıoğlu, Mehmet Ali Kulat'ın sözlerine olumlu cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

Yani siz demin de söylediniz. Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar sempatiyle karşılandı. Zaten daha önce de öyleydi.

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