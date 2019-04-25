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Bomba iddia: Yeni parti kuruluyor! Ali Babacan düğümü çözüldü, il başkanları belirlendi

31 Mart yerel seçimleri sürecinde kamuoyunu meşgul eden yeni partiyle ilgili ortaya atılan iddia kulisleri hareketlendirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurulacak yeri parti için start verdiği ve 15 ilde il başkanlarını belirlendiği kaydedildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 21:37
Bomba iddia: Yeni parti kuruluyor! Ali Babacan düğümü çözüldü, il başkanları belirlendi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti için sahaya indi. İddialara göre Davutoğlu, yeni kurulacak parti için il başkanları düzeyinde görüşme gerçekleştiriyor. Aralarında İstanbul, Ankara, Manisa ve Burdur'un da bulunduğu 15 ilde il başkanlarının belirlendiği, diğer iller için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurulacak yeri parti için start verdi. Partinin vitrini için aralarında ekonomistlerinde bulunduğu 100 isimle el sıkışan Davutoğlu, yol yürüyeceği il başkanlarıyla da İstanbul'da görüşmelerini sürdürüyor.

Ahmet Davutoğlu'nun, tartışmalara neden olan açıklaması yeni kurulacak partinin işaret fişeği oldu. Açıklamayı önce kurmaylarıyla paylaşan Davutoğlu, kurucu il başkanlığı için düşündüğü isimleri de İstanbul'a davet etmeye başladı.

15 il için el sıkıştı

Davutoğlu'nun il başkanlığı için düşündüğü isimlerin çoğunluğu AK Parti eski il başkanlarından oluşuyor. İddialara göre 31 Mart seçimleri sonrası çalışmalarına hız veren Davutoğlu; Ankara, İstanbul, Manisa ve Burdur'un aralarında bulunduğu 15 ilde il başkanlarını belirlerken diğer iller için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Davutoğlu sahaya inecek

Ahmet Davutoğlu'nun yeni yol haritası da belli oldu. Davutoğlu'nun manifesto olarak nitelendirdiği açıklama sonrası, sahaya inilecek ve 81 ilde konferanslar düzenlenecek. Davutoğlu, bu ziyaretlerinde şehrin önde gelen isimleriyle bir araya gelerek yeni kurulacak partiyi anlatacak.

Gül ve Babacan yeni partide yok!

Her ne kadar 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın da yeni kurulacak partide yer alacağı belirtilse de iddia doğrulanmadı. Davutoğlu'nun kurmaylarına Gül ve Babacan konusunda bir açıklama yaptığı ve her iki ismin ayrı bir oluşuma gitme konusunda ısrarlı olduğunu söylediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:37
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Burdur
  4. Ankara
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Ali Babacan
  7. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • GüldavutaliGüldavutali22 dk önce
    Ulan o partiyi kurmazsanız adam değilsiniz kurun da alın boyunuzun ölçüsünü
  • ayhanayhan22 dk önce
    kraliçe siz bari bir şeyler yapın dedi zahar !
  • AsabiAsabi35 dk önce
    Hepsinin şerefini.......
  • SerdarSerdar35 dk önce
    Eeeee tarih tekerrür den ibaret.AK PARTİ de böyle kurulmuştu
  • 36036036 dk önce
    davutoğlu konusmasını öğrenmiş mi? feto babanız açın 1 dolarlık vatan her şerden bir hayır vardır.... görcez
  • AhmetAhmet37 dk önce
    Sn.davutoğluna hatirlatayim. Siyaset üniversite kürsüsü değildir. Vatandaş da öğrenci değil. Neyse arenaya hoş geldiniz.

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