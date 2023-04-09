Bomba iddia! Ukrayna için 23 Mayıs uyarısı verildi: Tamamen tükenecek

Washington Post, sosyal medyaya sızan gizli Pentagon belgelerine atfen, "Ukrayna'nın orta menzilli hava savunma füzeleri ve kaynakları 23 Mayıs'a kadar tamamen tükenecek" iddiasını ortaya attı. Gazete, Şubat sonu ve Mart başı tarihlerini taşıyan belgelerde yer alan bilgilerin üst düzey Pentagon yetkilileri için hazırlanmış bir brifing olduğunu yazıyor.

Şubat ayı sonunda yapılan bir değerlendirmede, “Ukrayna'nın cephe hatlarını korumak için sahip olduğu orta menzilli hava savunması yeteneği 23 Mayıs'a kadar tamamen tükenecek. Ukrayna'nın Rus füzeleri ve insansız hava araçlarının sadece iki ya da üç saldırı dalgasına daha dayanacağı tahmin ediliyor" denildi. Bir başka belgede "Birinci seviye koruma mühimmatı tükendikçe, ikinci ve üçüncü seviyedeki mühimmatın tüketimi arayacak ve bu da Rus hava saldırılarına karşı savunma kabiliyetini her yükseklik için azaltacak" denildi. (turkrus)

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan ve Ukrayna savaşına ilişkin bilgiler içeren "gizli" ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıkladı.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde...



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